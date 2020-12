POL-NB: Hochwertiger PKW gestohlen

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 16.12.2020 zum 17.12.2020 wurde im Neubrandenburger Stadtteil Broda ein hochwertiges Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen LRO-NE22 entwendet.



Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi SQ 7 in schwarz. Das Fahrzeug des Baujahres 2018 hat einen Wert von ca. 50.000 Euro und stand seit dem gestrigen Abend, gegen 19:00 Uhr an der Wohnanschrift des Geschädigten in der Paul-Hindemith-Str. in 17033 Neubrandenburg. Der Diebstahl des Fahrzeugs wurde am heutigen Vormittag gegen 09:15 Uhr festgestellt.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben Strafanzeige wegen des Diebstahls aufgenommen und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher nicht zum Auffinden des PKW führten. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht in Broda, insbesondere in der Paul-Hindemith-Str., auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen machen kann, richtet diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



