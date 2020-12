POL-LWL: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Parchim / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Parchim sind am frühen Mittwochnachmittag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein LKW ein Überholmanöver abbrechen und sich wieder in die rechte Fahrspur einordnen wollen. Dabei übersah der LKW- Fahrer offenbar einen auf der rechten Fahrspur unmittelbar nachfolgenden PKW, dessen Fahrer noch versuchte, dem LKW auszuweichen. Dabei geriet das mit vier Personen besetzte Auto außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte durch einen Wassergraben. Das Fahrzeug kam anschließend neben dem Wasserlauf zum Stehen. Der 32-jährige rumänische Autofahrer sowie zwei weitere Insassen, darunter ein fünf Monate alter Säugling, zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine 55-jährige Autoinsassin wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber ist die aus der Republik Moldau stammende Frau in ein Krankenhaus geflogen worden. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Der an dem Vorfall beteiligte LKW-Fahrer soll weitergefahren sein. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Anzeige gegen den noch unbekannten LKW- Fahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier in Stolpe (Tel. 038725/ 500) bittet in diesem Zusammenhang jetzt um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum flüchtigen LKW machen können.



