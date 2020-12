POL-HRO: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - drei Insassen leicht verletzt

Rostock-Markgrafenheide (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 43 im Bereich der Ortseinfahrt Markgrafenheide, aus Richtung Hohe Düne kommend, zum einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.



Der 34-jährige alkoholisierte Fahrzeugführer eines PKW VW Golf kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich alleine aus dem Fahrzeug befreien und wiesen lediglich leichte Verletzungen auf. Der Fahrzeugführer sowie der 27-jährige Mitfahrer und die 24-jährige Mitfahrerin wurden zur weiteren Beobachtung ins Klinikum verbracht.



Die Straße war für ca. 45 Minuten vollgesperrt. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei sowie die hinzugerufene Feuerwehr abgesichert.



Der VW Golf des Unfallverursachers erlitt einen Totalschaden (Wert ca. 15.000 EUR) und musste abgeschleppt werden.



