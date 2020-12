POL-ANK: Wohnungsbrand in Anklam

Anklam (ots) - Heute Morgen (16. Dezember 2020, 08.00 Uhr) wurde die Anklamer Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Rigaer Straße hinzugerufen. Vermutlich aufgrund einer brennenden Kerze wurde das Feuer in der Wohnung eines 33-Jährigen ausgelöst. Die Feuerwehr evakuierte auch die anderen Wohnungen des Wohnblocks und konnte schnell die Löschmaßnahmen beenden. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Der 33-jährige Mieter wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Weitere Bewohner des Wohnhauses blieben ein Glück unverletzt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Am morgigen Tag (17. Dezember 2020) wird ein Brandursachenermittler die Wohnung begehen.



