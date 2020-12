POL-ANK: Diebstahl von Zaunfeldern in Greifswald

Greifswald (ots) - Heute Morgen (16. Dezember 2020, 07.30 Uhr) wurde der Greifswalder Polizei der Diebstahl von fünf Bauzaunfeldern von einer Baustelle in der Verlängerten Scharnhorststraße gemeldet. Die unbekannten Täter nahmen die Metallzäune in der Größe 3 x 2 Meter inklusive Befestigung mit. Der dadurch entstandene Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 1.500 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



