POL-LWL: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Grabow (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag in Kolbow (Grabow) drei Personen leicht verletzt worden. In der Ortslage waren ein PKW und ein Kleintransporter zusammengeprallt, wobei die 68-jährige deutsche Autofahrerin eine Handverletzung erlitt. Auch der 47-jährige deutsche Transporterfahrer und sein 44-jähriger deutscher Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Kleintransporter kollidiert. In weiterer Folge prallte der PKW gegen einen Grundstückszaun. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



