POL-HRO: Bürgerinformation: Eingeschränkte Erreichbarkeit des Revier Dierkow

Rostock (ots) - Aufgrund von technischen Arbeiten ist das Polizeirevier Dierkow heute ab 11 Uhr telefonisch sowie per Mail nicht erreichbar. Die Arbeiten können zwischen einer halben Stunde und bis zu drei Stunden andauern.



Bei Anliegen melden Sie sich bitte bei der Einsatzleitstelle unter der 110 oder bei den Polizeirevieren Reutershagen (0381/4916-0) oder Lichtenhagen (0381/7707-0).



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



