POL-GÜ: Einbruch in Supermarkt/ Diebe nehmen Getränke mit

Güstrow (ots) - Der Einbruchalarm für einen Supermarkt im Güstrower Ebereschenweg lief am 16.12.2020, gegen 04:25 Uhr, auf. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Schaufensterscheibe neben der Eingangstür beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach sind vermutlich einige Getränkedosen entwendet worden. In den Markt gelangten die unbekannten Täter nicht. Der Schaden wird mit 1.000 Euro angegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell