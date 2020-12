POL-SN: Gefährdung des Straßenverkehrs

Schwerin (ots) - Am 14.12.2020(Montag)befuhr ein PKW der Marke Opel gegen 16:10 Uhr die Schweriner Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Wismar.



Der Fahrzeugführer des PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in eine medizinische Notlage und war daraufhin nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen.



Zeugenaussagen zufolge sei das Fahrzeug bereits mehrfach gegen die Mittelschutzplanke geprallt und in Schlangenlinien in den Wirkungsbereich des entgegenkommenden Verkehrs gefahren.



Polizeikräfte konnten das Fahrzeug auf Höhe der Abfahrt Lankow feststellen und die Verfolgung aufnehmen.



Der Fahrzeugführer selbst reagierte in keinster Weise auf die Zeichen und Weisungen der Beamten. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf gestoppt werden, der Mann wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum zur weiteren Untersuchung gebracht.



Die Polizei sucht jetzt Zeugen.



Personen, die Beobachtungen in oben genannter Sache machen konnten oder selbst durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten dies dem Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/51802224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



