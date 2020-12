POL-NB: Verstärkte Kontrollen in Innenstädten - Zusammenfassung für den Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald (ots) - Wie bereits gestern Morgen berichtet, hat die Landesregierung MV am zurückliegenden Sonntag neue Corona-Maßnahmen verkündet - darunter Teilschließungen des Handels - die ab dem heutigen Tag (Mittwoch, 16.12.2020) gelten. In Erwartung stark frequentierter Stadtzentren und Einkaufsläden sind daher am 15.12.2020 erneut Beamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte) verstärkt in 30 Innenstädten präsent gewesen. Wie bereits bei den Maßnahmen am vergangenen Samstag und Montag lag auch gestern das Hauptaugenmerk darauf, die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln (Tragen Mund-Nasen-Schutz in den vorgeschriebenen Bereichen sowie Einhaltung der Abstandsregeln) zu kontrollieren.



In den Städten herrschte überwiegend normaler Betrieb in den Einkaufspassagen. In größeren Städten wie Neubrandenburg, Waren, Stralsund und Greifswald waren erwartungsgemäß viele Passanten und Einkaufende unterwegs. Diese reagierten verständnisvoll auf die Hinweise und Belehrungen der Polizisten.



Für den gesamten Zuständigkeitsbereich wurden nach aktuellem Stand 620 Verstöße festgestellt, bei denen es in 575 Fällen bei mündlichen Belehrungen (Abstand bzw. Tragen Mund-Nasen-Schutz) bleiben konnte. Verstöße wurden aus folgenden Städten gemeldet: In Neubrandenburg 161, in Altentreptow sieben, in Stavenhagen fünf, in Demmin fünf, in Waren 40, in Stralsund 128, in Ribnitz-Damgarten sieben, in Barth 76, in Wolgast sechs, in Neustrelitz sieben, in Greifswald 41.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell