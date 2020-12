POL-HRO: Mutmaßlich vorsätzlich herbeigeführter Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Teterow (ots) -



Am 15.12.2020, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 30

zwischen Lalendorf und Wattmannshagen zu einem Verkehrsunfall mit

einer leicht verletzten Person.

Eine 28-Jährige weibliche Fahrzeugführerin wurde nach ersten

Ermittlungen vom hinter ihr fahrenden PKW des ebenfalls 28-jährigen

Ex-Freundes verfolgt.

Kurz vor der Ortschaft kam es zur Kollision beider PKW. Beide PKW

waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die leichtverletzte Frau wurde ins Krankenhaus nach Güstrow

verbracht.

Ein Unfallsachverständiger der DEKRA wurde zur Unfallaufnahme

hinzugezogen. Vorläufige Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass der

Mann den PKW der Frau vorsätzlich rammte.

Der Führerschein des mutmaßlichen Tatverdächtigen wurde

beschlagnahmt.

Der Sachschaden wurde auf ca. 20.000,-EUR geschätzt.

Durch die Kameraden der FFW Wattmannshagen und Niegleve wurde die

Unfallstelle zur Beweismittelsicherung ausgeleuchtet.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, der

gefährlichen Körperverletzung sowie der Gefährdung des

Straßenverkehrs.

Sofern keine gesonderte Erwähnung der Nationalität erfolgt, handelt

es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell