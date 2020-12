POL-ANK: Verstärkte Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Vorpommern-Greifswald (ots) - Aufgrund der aktuellen Entwicklung und den damit zusammenhängenden Maßnahmen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens wird die Polizeiinspektion Anklam die Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an den im Landkreis Vorpommern-Greifswald befindlichen Grenzübergängen zum Nachbarland Polen intensivieren.



Wie bereits am vergangenen Samstag (12.12.2020) werden die Kontrollstellen durch Einsatzkräfte des Landesbereitschaftspolizeiamts M-V und der Bundespolizei unterstützt. Mit diesen Maßnahmen sollen die ein- und ausreisenden Personen nochmals im Hinblick auf die aktuellen Regelungen der Corona-Landesverordnung sowie der Quarantäneverordnung hingewiesen werden. Ausreisende mit Wohnsitz in M-V werden auf die grundsätzliche Pflicht zur 10-tägigen Quarantäne bei Rückkehr sowie die unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem für ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsamt hingewiesen, sofern sie nicht unter die Ausnahmeregelungen der Quarantäneverordnung fallen. Bei Einreisenden wird das Vorhandensein einer digitalen Einreiseanmeldung bzw. die Notwendigkeit einer Quarantäne geprüft.



