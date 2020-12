POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und hohem Sachschaden

Details anzeigen Verkehrsunfall Heringsdorf Verkehrsunfall Heringsdorf

Heringsdorf (ots) - Heute Mittag (15.12.2020, 13:20 Uhr) kam es in der Straße Am Schulberg in Heringsdorf Neuhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 76-jährige deutsche Fahrer eines PKW Toyota das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und ist daraufhin gegen einen PKW Mercedes-Benz gefahren, der unter einem Carport vor einem Wohnhaus stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes-Benz gegen die Hauswand gedrückt und beschädigte diese.



Der 76-Jährige wurde bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Beschädigungen am Haus (ca. acht Quadratmeter) wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Dieser kam zum Ergebnis, dass das Haus weiterhin bewohnbar ist. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.



