POL-LWL: 10 Wildunfälle am Dienstagmorgen

Ludwigslust-Parchim (ots) - Am Dienstagmorgen registrierte die Polizei 10 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust Parchim. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch kam es bei allen Zusammenstößen zu Sachschäden, die in Einzelfällen auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurden. So unter anderem bei Wittenburg, als bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro an einem PKW entstand. Ein ähnlich hoher Sachschaden entstand bei einer Kollision mit einem Reh am Dienstagmorgen auf der B 392 bei Mestlin.



Im laufenden Monat Dezember registrierte die Polizei bereits 170 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Meist waren Rehe an diesen Unfällen beteiligt.



Angesichts der beträchtlichen Wildunfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und angepassten Fahrweise. Insbesondere zu den Tagesdämmerungszeiten sowie auf ausgeschilderten Streckenabschnitten muss vermehrt mit Wildwechsel gerechnet werden.



