POL-NB: Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

Demmin (ots) - Am 14.12.2020 ist es in Demmin Meyenkrebs zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:40 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998- 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell