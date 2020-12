POL-HST: Vorrang missachtet

Stralsund (ots) - Gestern Vormittag, am 14.12.2020, ereignete sich am Ortsausgang von Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und ein Kind zur Beobachtung in ein Krankenhaus kam.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 30-jährige Fahrerin eines Pkw VW gegen 08:00 Uhr die Greifswalder Chaussee stadtauswärts. An der Kreuzung Rotdornweg/Deviner Weg kam ihr die 39-Jährige in ihrem Pkw Skoda entgegen. Für beide Fahrtrichtungen zeigte die Lichtsignalanlage Grün an. Als die 39-Jährige nach links in den Rotdornweg einbog, beachtete sie offenbar nicht den Vorrang der geradeausfahrenden VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Diese waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Die beiden Fahrerinnen kamen aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein 6-jähriges Kind, welches in dem VW mitfuhr, kam zur medizinischen Untersuchung in die Klinik. Sichtbare Verletzungen wies das Kind zunächst jedoch nicht auf. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 10.000 Euro geschätzt.



Alle hier in der Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell