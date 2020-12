POL-LWL: Fahrradfahrerin von PKW angefahren

Parchim (ots) - In Parchim ist eine Fahrradfahrerin am späten Montagvormittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das 26-jährige Unfallopfer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut einer Zeugenaussage soll die Fahrradfahrerin einen Fußgängerüberweg in der Ludwigsluster Chaussee mit ihrem Fahrrad überquert haben, als sie dabei von dem Auto erfasst wurde. Daraufhin stürzte die Fahrradfahrerin. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



