POL-HWI: Diebe stehlen Altarkreuz aus Kirche

Wismar (ots) - Am zurückliegenden Samstag (12.12.) haben Unbekannte das Altarkreuz aus der Kirche in Boltenhagen gestohlen.



Die Kirche in der Klützer Straße ist täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr für jedermann zugänglich. Der oder die Diebe haben diesen Zeitraum genutzt, um das etwa 40 cm große, mit Messing beschlagene Altarkreuz stehlen. Das Kreuz ist mit türkisfarbenen Schmucksteinen verziert. Der materielle Schaden wurde mit 40 Euro beziffert.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Altarkreuzes geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell