POL-LWL: Postauto prallte gegen Baum- Fahrerin schwer verletzt

Kogel/ Boizenburg (ots) - Ein Postauto ist am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6 zwischen Camin und Kogel aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt die 28-jährige Fahrerin schwere Verletzungen. Die deutsche Fahrzeugführerin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt unten anderem Kopfverletzungen. Am Postauto entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurde.



