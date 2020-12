POL-GÜ: Pressemitteilung vom 11.12.2020 - 13.12.2020

Güstrow (ots) - In den Abendstunden des 11.12. sah eine 16jährige Jugendliche von ihrem Fenster aus eine Frau auf dem Gehweg liegen. Sie informierte daraufhin ihre Betreurin. Diese rief umgehend im Polizeihauptrevier Güstrow an und meldete den Vorfall. Aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung war einer 56jährigen Deutschen nicht möglich, selbstständig aufzustehen. Die hinzugezogenen Rettungskräfte stellten eine ernsthafte Unterkühlung der Frau fest. Sie wurde daraufhin ins Krankenhaus nach Güstrow verbracht.



Am 12.12. führten die Beamten des Polizeihauptreviers Güstrow verstärkte Kontrollen im Innenstadtbereich der Stadt Güstrow durch. Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der neuen Corona Regeln. Erfreulicherweise hielt sich der Großteil der Einwohner*innen an die Maßnahmen. Nur vereinzelt wurden Verstöße festgestellt. Die Beamten verwarnten die entsprechenden Personen mündlich. Auf die Verwarnungen reagierten die Betroffenen überwiegend mit Verständnis.



i. A. Zeschmar, Polizeihauptkommissar, Polizeihauptrevier Güstrow



