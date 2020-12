POL-NB: In Bootshäuser eingestiegen, LK MSE

PR Malchin (ots) -



Unbekannte verschafften sich vom 11.12.2020 bis zum 12.12.2020

unberechtigt Zugang zu neun Bootshäusern in der Bootsschuppenanlage

in 17091 Kastorf. Die Täter hebelten Türen zu Bootshäusern und

angerenzenden Schuppen auf. Bislang ist bekannt,dass mehrere Angeln

sowie Zubehör entwendet wurden und ein Schaden von 4.000 Euro

entstanden ist.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg führt die weiteren

Ermittlungen.Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin

unter der Tel.-Nr.: 03994 2310, die Internetwache der Landespolizei

unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





