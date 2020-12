POL-NB: Verkehrsunfall mit Rothirsch verursacht Totalschaden

Details anzeigen VU mit Wild VU mit Wild

Am 12.12.2020 gegen 09:40 Uhr ereignete sich auf der L21,zwischen

Ahrenshoop und Born, ein Verkehrsunfall mit einem Hirsch. Der

40-jährige Fahrer eines Volvo befuhr die L 21 in Richtung Born, als

plötzlich ein Rothirsch die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß

zwischen dem Tier und dem Fahrzeug. Zur Überprüfung der Gesundheit

der schwangeren Beifahrerin und eines mitgefahrenen 3-jährigen Kindes

wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Es konnten vor Ort keine

Verletzungen festgestellt werden. Das Tier verendete vor Ort. Am

Fahrzeug entstand Totalschaden von 10.000 Euro.Die Beteiligten des

Verkehrsunfalls sind deutsche Staatsbürger.



