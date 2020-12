POL-NB: Pkw überschlagen/Fahrerin leicht verletzt, Landkreis Vorpommern - Rügen

PR Grimmen (ots) -



Eine Pkw-Fahrerin eines VW Golf kam am heutigen Tag gegen 10:20 Uhr

zwischen Franzburg und Abtshagen von der Fahrbahn ab und überschlug

sich.Die 19-Jährige aus Stralsund kam nach ersten polizeilichen

Erkenntnissen aus bisher ungeklärter Ursache auf der L 222, kurz

hinter Franzburg, erst nach rechts und anschließend nach links von

der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW und

kam dann im Straßengraben zum Stehen. Die deutsche Fahrerin konnte

den Pkw selbstständig verlassen, nachdem ein Helfer die Fahrertür von

außen geöffnet hatte. Ein Rettungswagen brachte die leicht Verletzte

ins Krankenhaus. Am PKW entstand ein geschätzter Schaden von 5.000

Euro. Ein Abschleppwagen hat das Fahrzeug geborgen.





