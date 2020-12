POL-NB: Unbekannte Täter legen zweimal Feuer im Lindetal-Center in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots) - Am 10.12.2020 gegen 15:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer im Lindetal-Center in der Neubrandenburger Oststadt gerufen. Durch unbekannte Täter war in einem Behinderten-WC ein Papierstapel entzündet worden. Durch die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Polizei und Feuerwehr hatten den Einsatzort gerade verlassen, als sie erneut zu einem Feuer ins Lindetal-Center gerufen wurden. Dieses Mal hatten unbekannte Täter einen Papierspender im Damen-WC in Brand gesetzt. Auch dieses Mal gelang es den Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude des Einkaufcenters zu verhindern. Auf Grund der sehr starken Rußentwicklung bei diesem Feuer war der Sachschaden in diesem Fall deutlicher Höher dieser beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



