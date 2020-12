POL-HRO: 22-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vP vP

Rostock (ots) - Seit heute Mittag wird die 22-jährige Josefine GRAMBOW vermisst. Sie wurde letztmalig im Rostocker Hansaviertel gesehen.



Personenbeschreibung:



- 166 cm groß

- kräftige Gestalt (63 kg)

- lange, schwarzgefärbte Haare Bekleidung:



- rot-graue Hose

- graue Jacke

- weiße Schuhe Frau Grambow ist seit fast drei Jahren innerhalb der Universitätsmedizin Rostock in Gehlsdorf untergebracht.



Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltes der Vermissten. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung und Medien. Wer hat Frau Grambow gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





