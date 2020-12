POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Demmin

Demmin (ots) - Am 09.12.2020 gegen 13:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Treptower Straße in Demmin zu einem räuberischen Diebstahl, der durch einen engagierten Ladendetektiv erfolgreich abgewendet werden konnte.



Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Ladendetektiv den 24-jährigen deutschen Tatverdächtigen, nachdem dieser im Geschäft drei Schnapsflaschen in seine Jackentasche steckte und den Kassenbereich, ohne zu zahlen, passierte. Unmittelbar nach der Ansprache des Ladendetektivs hinter dem Kassenbereich kam es zu einer Rangelei zwischen dem Ladendetektiv und dem Tatverdächtigen. Im Zuge dessen griff der Tatverdächtige den Ladendetektiv körperlich an und versuchte mit einer der entwendeten Schnapsflaschen nach ihm zu schlagen. Dem Ladendetektiv hingegen gelang es, den Angriff erfolgreich abzuwehren und den Beschuldigten mittels Anwendung körperlicher Gewalt zu kontrollieren.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin stellten bei der Anzeigenaufnahme außerdem fest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 24-jährigen Beschuldigten ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin wegen der versuchten Körperverletzung, des räuberischen Diebstahls und des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln.



