POL-LWL: Verletzter Fußgänger verschwand nach Verkehrsunfall

Neustadt-Glewe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger am späten Mittwochnachmittag in Neustadt- Glewe ist der Fußgänger vom Unfallort verschwunden. Nach Angaben der beteiligten Autofahrerin sei der augenscheinlich etwa 80-jährige Fußgänger kurz nach 17 Uhr in der Laascher Straße plötzlich vor ihr Auto gelaufen, wobei sie trotz einer Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem Fußgänger vermutlich nicht mehr ganz verhindern konnte. Der Fußgänger soll dabei auf die Straße gestürzt sein und eine blutende Kopfwunde erlitten haben. Beim anschließenden Gespräch mit der Autofahrerin habe es der Fußgänger jedoch vehement abgelehnt, die Polizei und den Rettungsdienst hinzuzuziehen. Der augenscheinlich leicht verletzte Mann soll anschließend mit einem in der Nähe geparkten grauen PKW davongefahren sein. Die beteiligte Autofahrerin informierte später die Polizei, die am Unfallauto keine sichtbaren Beschädigungen feststellen konnte. Somit ist möglich, dass der Zusammenprall mit dem Auto nur geringfügig war oder der Mann in einer Schrecksekunde selbst vor dem Auto stürzte. Die Polizei protokollierte den Verkehrsunfall und nahm gleichzeitig eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den verschwundenen Fußgänger auf, der dringend gebeten wird, sich bei der Polizei in Ludwigslust zu melden.



