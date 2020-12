POL-LWL: PKW prallte gegen Baum- Fahrer schwer verletzt

Eldena (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 bei Eldena ist am Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der deutsche Fahrer vermutlich wegen akuter gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen PKW verloren. Das Fahrzeug kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der verunglückte Autofahrer wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Sachschaden, er musste später abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell