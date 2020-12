POL-HRO: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn - eine verstorbene Person

Rostock (ots) - Am 30. November 2020, gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn. Die Straßenbahn der Linie 5 fuhr in Richtung Südblick. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Pkw aus unbekannter Richtung in die Ernst-Haeckel-Straße eingebogen sein, infolge dessen in der Straßenbahn eine Gefahrenbremsung eingeleitet wurde. Die Straßenbahn hielt anschließend planmäßig an der nächsten Haltestelle "Lomonossowstraße".



Im Zuge der Gefahrenbremsung stürzte ein älterer Mann von seinem Sitzplatz und wurde zunächst bewusstlos. Der Rettungsdienst kam zum Einsatz. Der Mann wurde in ein Klinikum verbracht, wo er am 3. Dezember 2020 seinen Verletzungen erlag.



Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei nunmehr um Mithilfe. Die Polizei sucht Insassen dieser Straßenbahn, andere Verkehrsteilnehmer oder sonstige Personen, die Angaben zu dem abbiegenden Pkw machen oder weitere sachdienliche Hinweise geben können.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



