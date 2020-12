POL-NB: Zeugenaufruf: Sexueller Übergriff zum Nachteil eines 12-jährigen Mädchens

Neustrelitz (ots) - Am Montag, den 07.12.2020 ist es auf einem Spielplatz in Neustrelitz zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil eines 12-jährigen Mädchens gekommen. Die 12-Jährige befand sich auf dem Spielplatz auf dem Kohlberg im Pablo Neruda Ring in Neustrelitz. Als sie gegen 17:30 Uhr den Spielplatz verlassen wollte, stand ca. 20m vor dem Hauptausgang plötzlich ein Mann vor ihr. Der unbekannte Mann berührte die 12-Jährige unsittlich im Intimbereich. Sie erschrak daraufhin und fing an zu weinen. Der Mann fragte das Mädchen zudem, ob sie mit zu ihm nach Hause kommen möchte. Die 12-Jährige antwortete nicht, sondern lief auf direktem Weg nach Hause.



Am nächsten Tag erzählte das Mädchen ihren Eltern von dem Sachverhalt. Daraufhin erstatteten sie Strafanzeige bei der Polizei. Dabei konnte die 12-Jährige den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Er war ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80-1,85m groß, sprach akzentfreies Deutsch und trug dunkle Sachen, vermutlich eine Steppjacke mit einer Kapuze und Schuhe mit weißen Schuhsohlen. Der Tatverdächtige ist torkelnd gegangen und hat nach Alkohol gerochen. Es könnte zudem sein, dass er an der linken Hand einen silberfarbenen Ring getragen hat.



Die Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes wurden in der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer hat den beschriebenen Sachverhalt am späten Nachmittag des 07.12.2020 auf dem Spielplatz auf dem Kohlberg im Pablo Neruda Ring beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 0395-5582 2224 oder www.polizei.mvnet.de entgegen.



