POL-NB: Tiefkühlkost in Wert von 800 EUR entwendet

Reinberg (ots) - In der Zeit vom 07.12.2020, 11:30 Uhr bis 08.12.2020, 07:30 Uhr wurde in 17091 Reinberg eine große Menge Tiefkühlkost gestohlen.



Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten 120 tiefgefrorene Forellen, 2 tiefgefrorene Broiler und 6 kg Wildschweinschinken im Wert von rund 800 EUR. Außerdem wurden Fleischermesser und Taschenlampen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin führt die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl. Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit in Reinberg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum entwendeten Diebesgut machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994- 231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



