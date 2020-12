POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 67- jähriger Mann aus 17392 Neuenkirchen (bei Spantekow) (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Anklam (ots) -



Seit dem 08.12.2020 gegen 15:00 Uhr wird Herr Otto Zeitner, 67 Jahre

alt, vermisst. Herr Zeitner wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in

Neuenkirchen gesehen. Von dort aus hat er sich mit einem Transporter/

Wohnmobil Renault Master (VG-U638) Farbe helblau in unbekannte

Richtung entfernt. Auffällig am Fahrzeug sind aufgebaute

Nebelscheinwerfer auf dem Dach sowie einen Aufkleber "Forstbetrieb".

Herr Zeitner wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß; normale

Statur; graues/weißes kurzes Haar. Er trägt eine Arbeitshose, eine

gelbe Jacke von STIHL und eine Basketballmütze von STIHL. Der

Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Anklam unter

Tel. 038378 - 279224, jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







