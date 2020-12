POL-SN: Polizei sucht Unfallzeugen aus der Lübecker Straße

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen kam es in der Lübecker Straße, Höhe Hausnummer 12, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen soll ein Lieferfahrzeug die Frau beim Rückwärtsfahren leicht berührt haben, sie kam zu Fall und zog sich Verletzungen im Beinbereich zu.



Passanten riefen einen RTW, der Lkw-Fahrer stieg umgehend aus und kümmerte sich um die Frau.



Da es Unklarheiten zum genauen Ablauf des Unfalls gibt, bittet die Polizei die Zeugen sich unter 0385/5180-2224 zu melden.



