POL-HWI: Kabeldiebe auf Baustellen in Wismar erfolgreich

Wismar (ots) - Im Zeitraum 05.12.2020, 16:00 Uhr bis circa 16:00 Uhr des Folgetages entwendeten unbekannte Täter Kraftstromkabel von einer Baustelle im Bereich der Dr.-Unruh-Straße in Wismar



Ersten Erkenntnissen zufolge haben unbekannten Täter die Versorgungskabel zur mehreren Baustellenfahrzeugen durchtrennt und schließlich entwendet. Insgesamt erbeuteten sie knapp 100 Meter Kraftstromkabel. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



