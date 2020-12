POL-LWL: PKW prallte auf der Autobahn gegen Mittelschutzplanke- Fahrerin verletzt

Wittenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am Dienstagmittag eine 68-jährige Frau leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte das Auto nach rechts über beide Fahrspuren und kam neben der Autobahn schließlich zum Stehen. Die 68-jährige deutsche Frau wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 6.000 Euro beziffert wurde. Das Unfallauto musste anschließend abgeschleppt werden.



