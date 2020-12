POL-HST: Zusammenstoß eines PKW mit dem Rasenden Roland auf Rügen

Baabe (ots) - Am 07.12.2020 gegen 17:15 Uhr stieß in Baabe auf der Insel Rügen ein PKW mit der Kleinbahn zusammen.



Zur oben genannten Zeit war die Kleinbahn ("Rasender Roland") auf dem Weg von Sellin nach Göhren. In der Strandstraße in Baabe kam es am unbeschrankten Bahnübergang aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW BMW. Der PKW wurde in der Folge gegen eine nahestehende Laterne geschoben. Diese wurde dabei beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.



Die 28-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus Binz wurde durch Rettungskräfte mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Bergen gebracht.



Die Strandstraße war im Rahmen der Bergung des PKW für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.



