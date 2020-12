POL-LWL: Einbruch in Wohnhaus- Täter entwendete Laptop

Goldenstädt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Goldenstädt haben unbekannte Täter am Montagabend nach einer ersten Übersicht einen Laptop gestohlen. Eine Bewohnerin des Hauses im Fritzenweg hatte die Täter kurz nach 20 Uhr bei ihrer Heimkehr überrascht, worauf der oder die Einbrecher unerkannt flüchteten. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Unbekannten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Im Zuge der Fahndung setzte die Polizei einen Fährtenhund ein, der die Spur der Täter verfolgte. Nach wenigen Hundert Metern endete diese am Straßenrand in der Neustädter Straße, nahe der Einmündung zur Theodor- Körner- Straße. Offenbar sind die Täter dort in einen PKW gestiegen und geflüchtet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Im Zuge der Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls bittet die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) um Hinweise zu diesem Vorfall. Möglicherweise wurde der in der Neustädter Straße geparkte PKW der Täter von Anwohnern bemerkt.



