POL-HWI: Passant durch Hundebisse schwer verletzt

Wismar (ots) - Bereits am frühen Freitagnachmittag (04.12.2020) wurde in der Ortschaft Schönberg ein Passant durch Hundebisse schwer verletzt.



Die beiden Tiere hatten es offenbar geschafft, sich unbemerkt zunächst aus einem Haus und anschließend vom Grundstück zu befreien. Einen 57-jährigen Mann, der im Bereich der Rottensdorfer Straße zu Fuß unterwegs war, griff eines der Tiere an und verletzte ihn schwer.



Die für die Hunde verantwortlichen Personen, die dem Opfer sofort zur Hilfe kamen, alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Ordnungsamt wurde Informiert.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den genannten Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



