POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 nahe AS Bad Doberan

Rostock/ Ziesendorf (ots) -



Am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall auf der BAB 20, unmittelbar vor der Anschlussstelle

Bad Doberan in Fahrrichtung Lübeck. An dem Unfallgeschehen waren

insgesamt vier PKW beteiligt.



Nach gegenwärtigem Stand zog der Fahrer eines PKW Opel von der

rechten auf linke Fahrspur und kollidierte dabei mit einem bereits

auf der Überholspur fahrenden PKW Alfa Romeo. In der Folge kam es zu

einer Kollision mindestens eines der Fahrzeuge mit der

Mittelschutzplanke bevor beide auf der Fahrbahn zum Stehen kamen.



Auf Grund des Unfalls leiteten die Fahrzeugführer zweier

nachfolgender PKW Gefahrenbremsungen ein. Beide Fahrzeuge

kollidierten ebenfalls miteinander ohne jedoch auf die erste

Unfallstelle aufzufahren.



Beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte war der

Fahrzeugführer des PKW Opel nicht ansprechbar. Der aus dem Landkreis

Rostock stammende 63-jährige Mann verstarb trotz

Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Seine 69-jährige

Ehefrau und Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus nach Rostock verbracht. Der in Niedersachsen wohnhafte

22-jährige Fahrzeugführer des Alfa Romeo wird in nicht

lebensbedrohlichem Zustand ebenfalls im Krankenhaus behandelt.



Bei dem Folgeunfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt

und in Krankenhäuser verbracht.



Die Unfallstelle war bis 21:30 Uhr vollgesperrt. Die

Verkehrsbehinderungen dauerten bis zum Abschluss der Bergungs- und

Reinigungsarbeiten gegen 0:00 Uhr an. An denen am Unfall beteiligten

PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 33.000 Euro.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden Sachverständige der

DEKRA hinzugezogen.



