POL-NB: VW T4 Multivan in Stralsund entwendet

Stralsund (ots) - Am 05.12.2020 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 17:10 Uhr ein in der Straße "Am Hohen Graben" in Stralsund abgestellter blauer VW T4 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen RÜG-CB775 durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 11.000,- Euro. Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl oder zum Verbleib des PKW nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



