POL-SN: Mehrere Demonstrationen in Schwerin verliefen friedlich

Schwerin (ots) - Das Demonstrationsgeschehen am Samstag in Schwerin verlief aus polizeilicher Sicht friedlich.



Von insgeamt 8 angemeldeten Aufzügen bzw. Kundgebungen richteten sich 7 inhaltlich gegen die bestehenden Corona- Regelungen. Darunter auch ein aus ca. 45 Fahrzeugen bestehender Auto-Korso. Nach Schätzungen der Polizei haben zusammengerechnet an allen Demonstrationen ca. 350 Personen teilgenommen. Angemeldet waren ursprünglich bis zu 2.300 Demonstranten in Schwerin. Zu nenneswerten Störungen kam es nicht.



Jedoch musste die Polizei in einzelnen Fällen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hinwirken, da einige Teilnehmer nicht die vorgeschriebene Mund- Nasenbedeckungen trugen. Zudem mussten 7 Personen, die aus anderen Bundesländern zu Demonstrationen nach Schwerin reisten, gemäß der Corona- Landesverordnung zurückgewiesen werden. In fünf dieser Fälle wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen.



Die Polizei war im Verlauf des Samstags insgesamt mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort. Schwerpunkte des polizeilichen Einsatzes bildeten der Schutz der Versammlungen sowie die Durchführung von Verkehrsmaßnahmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell