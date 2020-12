POL-SN: Verkehrswarnung aufgrund mehrerer Versammlungen für den 05.12.20

Schwerin (ots) - Ab morgigen frühen Nachmittag wird es in der Landeshauptstadt zu mehreren Aufzügen und damit verbundenen Verkehrseinschränkungen kommen. Zuvor startet um 11.00 Uhr vom Parkplatz der Kongresshalle ein Autokorso dessen Fahrstrecke durch das gesamte Stadtgebiet führt.



Die Polizei begleitet diesen Konvoi, es ist mit nicht unerheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Gegen 14.00 Uhr starten dann die Demonstrationszüge aus mehreren Richtungen in der Landeshauptstadt.



Betroffen ist der Bereich der Wismarschen Straße, die Güstrower-/Werderstraße, Wossidlostraße, Bereich der Kongresshalle und Max-Reichpietsch-Straße. Von hier aus werden die Aufzüge am Samstagnachmittag durch die entsprechenden Stadtteile in Richtung Berta-Klingberg-Platz ziehen.



Die Polizei begleitet die Demonstrationszüge und wird bei Notwendigkeit temporär den Straßenverkehr an entsprechender Stelle sperren.



