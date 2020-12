POL-NB: Verdacht der Volksverhetzung in Brandshagen

Stralsund (ots) - Gestern (03.12.20), gegen 14:30 Uhr meldete eine Zeugin, dem Polizeirevier Grimmen, dass ein älterer Mann im Bereich eines Supermarktes in Brandshagen Aufkleber anbrachte.



Der Mann sei anschließend mit einem Fahrzeug davon gefahren. Durch die eingesetzten Beamten wurden an Laternen und Einkaufwagen ca. 50 Aufkleber festgestellt. Einige davon begründen den Verdacht der Volksverhetzung.



Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges bekannt gemacht werden. Der Halter, ein 70-jähriger Mann aus Stralsund wurde zu Hause aufgesucht. Der Deutsche war wegen eines ähnlichen Deliktes bereits polizeibekannt. Ihm wurde nach erfolgter Rechtsmittelbelehrung der Tatvorwurf gemacht und eine Gefährderansprache gehalten.



Die Ermittlungen des Staatsschutzes gegen ihn, wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung, dauern an.



