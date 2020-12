POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl historischer Grabumfriedungen

Details anzeigen Foto Stuer Eisenzaun Foto Stuer Eisenzaun

Stuer (ots) - Im Zeitraum vom 29.11.2020 bis zum 02.12.2020 wurden von dem Gelände des Friedhofes in 17209 Stuer historische Grabumfriedungen im Wert von mindestens 2.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf das umfriedete, aber für jedermann zugängliche, Friedhofsgelände in der Dorfstraße in Stuer begeben. Anschließend haben die Täter mehrere Zaunfelder mit Pfosten zweier historischer Eisenzäune gewaltsam aus dem Erdreich gerissen und entwendet. Die zwei angegriffenen Grabstätten aus dem 19. Jahrhundert haben historischen Wert. Die entwendeten Zaunfelder sind ca. 120 cm x 150 cm groß. Der Wert wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Zaunfelder (siehe angefügtes Foto) geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell