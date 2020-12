POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 14

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am frühen Donnerstagabend auf der BAB 14 bei Ludwigslust zwei Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall, wobei beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und gegen Schutzplanken prallten. Dabei erlitten beide Fahrzeugführer - ein 59-jähriger deutscher Mann und eine 36-jährige deutsche Frau - jeweils schwere Verletzungen. Beide Unfallopfer kamen anschließend ins Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Wismar zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



