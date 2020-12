POL-LWL: Schwelbrand brach im Gartenhaus aus

Neustadt-Glewe (ots) - In einem Gartenhaus in Neustadt- Glewe ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Schwelbrand gekommen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Personen wurden nicht verletzt, auch zu größeren Schäden kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Defekt an einem Ofen den Schwelbrand verursacht.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell