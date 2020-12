POL-SN: 13-Jährige verursacht Unfall im Parkhaus - eine Person verletzt

Schwerin (ots) - Eine sehr enge Parklücke mit der damit verbundenen Schwierigkeit ins Auto zu gelangen, führte in einem Parkhaus in der Geschwister-Scholl-Straße bei der Fahrzeughalterin zu einer folgenschweren Entscheidung. Sie bat ihre 13-jährige Nichte über die Beifahrertür ins Fahrzeug zu steigen und aus der Parklücke herauszufahren.



Die 13-Jährige beherrschte den Pkw ihrer Tante zu keinem Zeitpunkt. Beim Herausrollen aus der Parklücke wurde die Halterin zwischen ihrem Fahrzeug und einem rechts davon befindlichen Pkw eingeklemmt und verletzt. Die 13-Jährige fuhr anschließend in ein gegenüber stehenden Mazda, der dann in eine Umzäunung geschoben wurde.



Die verletzte Frau wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.



Der Gesamtschaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt.



Die Polizei fertigte gegen die Halterin eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen Halterpflichten. Die Halter der anderen geschädigten Fahrzeuge wurden durch die Polizei in Kenntnis gesetzt.



