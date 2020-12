POL-ANK: Brand eines Autos in Anklam

Details anzeigen Brand VW Golf Anklam Brand VW Golf Anklam

Anklam (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden (04. Dezember 2020, gegen 04.00 Uhr) wurde die Polizei über ein brennendes Fahrzeug in der Nähe der Ortsumgehung Anklam (B 109) gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt: Das Auto stand auf einem Feld circa 100 Meter von der Straße entfernt und brannte in voller Ausdehnung. Personen haben sich in dem Fahrzeug ein Glück nicht befunden. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich an dem Auto, ein roter VW Golf, zudem gestohlene KFZ-Kennzeichen befunden haben. Diese müssen in der Zeit vom 03. Dezember um 15.45 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung des Brandes beziehungsweise des Diebstahls von einem Opel Corsa, welcher zuvor Am Stadtwald in Anklam abgeparkt wurde, gewaltsam entwendet worden sein. Durch den Brand entstand ein Schaden von 500 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung sowie auch Diebstahls. Wie der VW auf das Feld gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug soll am Vortag am Bahnhof Anklam abgestellt und anschließend durch unbekannte Täter gestohlen worden sein. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



