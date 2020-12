POL-HRO: Bedrohung mit Hammer auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am 03.12.2020 kam es gegen 16:35 Uhr im Bereich der Schweriner

Altstadt zu einem Bedrohungssachverhalt durch eine weibliche Person.

Die 24 Jahre alte deutsche Staatsangehörige belästigte auf dem

Marienplatz vor einem dort befindlichen Einkaufszentrum mehrere

Passanten und bedrohte diese mit einem mitgeführten Hammer. Die

gezeigten Gesten ließen auf ein beabsichtigtes Einschlagen auf die

betroffenen Jugendlichen schließen. Daraufhin alarmierte

Einsatzkräfte der Polizei konnten die Frau überwältigen und den

Hammer sicherstellen. Aufgrund der gezeigten Verhaltensauffälligkeit

wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Dieser verbrachte die

24-Jährige unter polizeilicher Begleitung in eine Schweriner

Spezialklinik.



Von dem Bedrohungssachverhalt betroffene Geschädigten werden gebeten

sich über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder

telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385 - 51802224 zu

melden.



