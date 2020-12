POL-SN: Polizei räumt Wohnungen in der Kopernikusstraße

Schwerin (ots) - Am gestrigen Tag wurde durch die Polizei, im Zusammenwirken mit dem Vermieter, zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße geräumt.



Die Polizei hatte Informationen erhalten, dass sich mehrere Personen illegal in derzeit nicht vermieteten Wohnungen aufhalten sollen.



Bei der Kontrolle wurden sechs Personen festgestellt, die sich unberechtigt Aufenthalt verschafft hatten. Bei den Personen handelt es sich um Männer nordafrikanischer Herkunft.



Zwei der sechs jungen Männer hielten sich illegal im Bundesgebiet auf, die anderen konnten sich ausweisen.



Bei der Inaugenscheinnahme der Wohnungen stellte die Polizei Diebesgut sicher, dessen Herkunft anhand einer vorliegenden Anzeige einem Schweriner Modegeschäft zweifelsfrei zugeordnet werden konnte.



Gegen die tatverdächtigen Personen wurden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Entziehung elektrischer Energie und Diebstahl gefertigt. Gegen zwei Tatverdächtige fertigte die Polizei Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland.



Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz zugeführt.



